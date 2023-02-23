Михеева Агафья Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1864
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1864
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1867
Дочь: Овчинникова Минодора Михеева
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1870
Дочь: Борисова Ксения Михеева
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1877
Сын: Михеев Иван Егорович
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1878
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1883
Сын: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович
Отец ребёнка: Михеев Егор
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михеев Егор
Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния