Михеева Агафья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева Агафья Моисеевна

Михеева Агафья Моисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1864

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1864

Сын: Михеев Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1867

Дочь: Овчинникова Минодора Михеева

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1870

Дочь: Борисова Ксения Михеева

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Михеев Илларион Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872

Сын: Михеев Дмитрий Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Михеев Иван Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.04.1878

Сын: Михеев Василий Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1880

Сын: Михеев Михаил Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1883

Сын: Шестопалов - Михеев Григорий Егорович

Отец ребёнка: Михеев Егор

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Егор

Смерть
Неизвестно
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close