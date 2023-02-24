Михеев Дмитрий Егорович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Михеев Егор
Мать: Михеева Агафья Моисеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1894
Жена: Михеева Дарья Вилкова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.12.1906
Сын: Михеев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Михеева Дарья Вилкова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1908
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Михеева Дарья Вилкова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно