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Михеев Дмитрий Егорович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Михеев Егор

Мать: Михеева Агафья Моисеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
16.?.1894

Жена: Михеева Дарья Вилкова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.12.1906

Сын: Михеев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Михеева Дарья Вилкова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1908

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Михеева Дарья Вилкова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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