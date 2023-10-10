Михеева Дарья Вилкова
Место рождения
Дата рождения10.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1874
Бракосочетание
16.?.1894
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.12.1906
Сын: Михеев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1908
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно