Михеева Дарья Вилкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихеева Дарья Вилкова

Михеева Дарья Вилкова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1874

Отец: Вилков Николай Александрович

Мать: Вилкова Евдокия Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
16.?.1894

Муж: Михеев Дмитрий Егорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.12.1906

Сын: Михеев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1908

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Михеев Дмитрий Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close