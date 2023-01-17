Вилков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти02.01.1899
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Вилков Александр Никитич
Мать: Вилкова Евдокия ?
Бракосочетание
09.11.1853
Жена: Вилкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
03.05.1855
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
08.04.1862
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Куряева Евгения Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
27.07.1871
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
10.03.1874
Дочь: Михеева Дарья Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна
Смерть
02.01.1899