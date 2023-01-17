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Вилков Николай Александрович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

02.01.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Вилков Александр Никитич

Мать: Вилкова Евдокия ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1853

Жена: Вилкова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
03.05.1855

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1862

Сын: Вилков Трофим Николаевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Куряева Евгения Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1871

Сын: Вилков Антон Николаевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1874

Дочь: Михеева Дарья Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.01.1899
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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