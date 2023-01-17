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Вилкова Евдокия ?

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

26.04.1862

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Вилков Василий Александрович

Отец ребёнка: Вилков Александр Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вилков Николай Александрович

Отец ребёнка: Вилков Александр Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вилков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Вилков Александр Никитич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Александр Никитич

Смерть
26.04.1862
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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