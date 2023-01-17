Вилкова Евдокия ?
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти26.04.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Вилков Василий Александрович
Отец ребёнка: Вилков Александр Никитич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вилков Николай Александрович
Отец ребёнка: Вилков Александр Никитич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Вилков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Вилков Александр Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1862