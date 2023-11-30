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Вилков Василий Александрович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

26.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Вилков Александр Никитич

Мать: Вилкова Евдокия ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1852

Сын: Вилков Игнат Васильевич

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1856

Сын: Вилков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.01.1856

Сын: Вилков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1858

Сын: Вилков Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1862

Дочь: Стешина Феодосия Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ковырлова Дарья Вилкова

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.05.1868

Сын: Вилков Симон (Семен) Васильевич

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1872

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова Фекла Зотовна

Смерть
26.12.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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