Вилков Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти26.12.1901
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Вилков Александр Никитич
Мать: Вилкова Евдокия ?
Рождение ребёнка
24.01.1852
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
29.01.1856
Сын: Вилков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
29.01.1856
Сын: Вилков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
17.05.1858
Сын: Вилков Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
01.06.1862
Дочь: Стешина Феодосия Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ковырлова Дарья Вилкова
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
03.05.1868
Сын: Вилков Симон (Семен) Васильевич
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Рождение ребёнка
23.02.1872
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Вилкова Фекла Зотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилкова Фекла Зотовна
Смерть
26.12.1901