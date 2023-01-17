Вилков Игнат Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилков Игнат Васильевич

Вилков Игнат Васильевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.01.1852

Дата смерти

Около 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1852

Отец: Вилков Василий Александрович

Мать: Вилкова Фекла Зотовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1872

Жена: Вилкова Евдокия Бычкова

Рождение ребёнка
19.12.1874

Сын: Вилков Степан Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1876

Сын: Вилков Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1878

Сын: Вилков Лаврентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Вилков Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.06.1883

Сын: Вилков Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.04.1885

Дочь: Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1887

Сын: Вилков Антон Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Дочь: Матрена Игнатьевна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1891

Сын: Вилков Карп Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1893

Сын: Вилков Самуил Игнатьевич

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1911
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close