Вилков Игнат Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1852
Дата смертиОколо 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1852
Бракосочетание
30.?.1872
Жена: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
19.12.1874
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
18.09.1876
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
01.08.1878
Сын: Вилков Лаврентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
15.05.1881
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
26.06.1883
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
19.04.1885
Дочь: Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
10.01.1887
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
24.03.1889
Дочь: Матрена Игнатьевна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
19.05.1891
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Рождение ребёнка
14.08.1893
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Бычкова
Смерть
Около 1911