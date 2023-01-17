Вилков Степан Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилков Степан Игнатьевич

Вилков Степан Игнатьевич

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

19.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1874

Отец: Вилков Игнат Васильевич

Мать: Вилкова Евдокия Бычкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1895

Жена: Вилкова Евдокия Балашова

Рождение ребёнка
11.09.1896

Сын: Вилков Трофим Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1898

Сын: Вилков Иван Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Вилков Иван Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.03.1903

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.03.1905

Сын: Вилков Алексей Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1907

Дочь: Наталья Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.03.1910

Сын: Вилков Степан Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1911

Сын: Вилков Петр Степанович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1917

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close