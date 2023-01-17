Вилков Степан Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1874
Отец: Вилков Игнат Васильевич
Мать: Вилкова Евдокия Бычкова
Бракосочетание
10.?.1895
Жена: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
11.09.1896
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
22.08.1898
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
17.02.1901
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
18.03.1903
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
13.03.1905
Сын: Вилков Алексей Степанович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
14.08.1907
Дочь: Наталья Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
25.03.1910
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
04.11.1911
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Рождение ребёнка
01.08.1917
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия Балашова
Смерть
Неизвестно