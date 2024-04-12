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Вилков Александр Никитич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вилков Никита

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Вилков Василий Александрович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вилков Николай Александрович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вилков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Вилкова Евдокия ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилкова Евдокия ?

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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