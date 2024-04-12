Вилков Александр Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вилков Никита
Рождение ребёнка
1827
Сын: Вилков Василий Александрович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия ?
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вилков Николай Александрович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия ?
Рождение ребёнка
1837
Сын: Вилков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Вилкова Евдокия ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилкова Евдокия ?
Смерть
Неизвестно