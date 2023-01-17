Вилкова Евдокия Егоровна
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти11.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1853
Рождение ребёнка
03.05.1855
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.04.1862
Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Куряева Евгения Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.07.1871
Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.03.1874
Дочь: Михеева Дарья Вилкова
Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович
Смерть
11.03.1913