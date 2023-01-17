Вилкова Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВилкова Евдокия Егоровна

Вилкова Евдокия Егоровна

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

11.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1853

Муж: Вилков Николай Александрович

Рождение ребёнка
03.05.1855

Дочь: Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1862

Сын: Вилков Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Куряева Евгения Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.07.1871

Сын: Вилков Антон Николаевич

Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1874

Дочь: Михеева Дарья Вилкова

Отец ребёнка: Вилков Николай Александрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.03.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close