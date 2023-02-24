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Михеев Михаил Егорович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Михеев Егор

Мать: Михеева Агафья Моисеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1901

Жена: Михеева Анастасия Терехина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Михеев Федор Михайлович

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Терехина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Михеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Михеева Анастасия Терехина

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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