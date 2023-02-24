Михеев Михаил Егорович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Михеев Егор
Мать: Михеева Агафья Моисеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1901
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1907
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Терехина
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909
Мать ребёнка: Михеева Анастасия Терехина
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно