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Михеева Анастасия Терехина

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Место рождения

Окуловка

Дата рождения

28.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878

Отец: Васильев - Терехин Павел Николаевич

Мать: Васильева - Терехина Мария Серова

Бракосочетание
31.01.1901

Муж: Михеев Михаил Егорович

Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Михеев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909

Сын: Михеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михеев Михаил Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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