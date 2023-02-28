Михеева Анастасия Терехина
Место рождения
Дата рождения28.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1878
Бракосочетание
31.01.1901
Рождение ребёнка
10.11.1907
Отец ребёнка: Михеев Михаил Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1909
Отец ребёнка: Михеев Михаил Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно