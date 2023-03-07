Васильева - Терехина Мария Серова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Серов Порфирий Неофитович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1877
Рождение ребёнка
28.10.1878
Дочь: Михеева Анастасия Терехина
Отец ребёнка: Васильев - Терехин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1886
Отец ребёнка: Васильев - Терехин Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно