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Васильева - Терехина Мария Серова

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Серов Порфирий Неофитович

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1877

Муж: Васильев - Терехин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
28.10.1878

Дочь: Михеева Анастасия Терехина

Отец ребёнка: Васильев - Терехин Павел Николаевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1886

Сын: Васильев Никита Павлович

Отец ребёнка: Васильев - Терехин Павел Николаевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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