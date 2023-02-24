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Михеев Илларион Егорович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Михеев Егор

Мать: Михеева Агафья Моисеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1889

Жена: Михеева Евгения Белогозинская

Бракосочетание
09.?.1897

Жена: Михеева Варвара Федотова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Михеев Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Михеева Варвара Федотова

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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