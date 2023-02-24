Михеев Илларион Егорович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Михеев Егор
Мать: Михеева Агафья Моисеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1889
Бракосочетание
09.?.1897
Жена: Михеева Варвара Федотова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1908
Сын: Михеев Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Михеева Варвара Федотова
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно