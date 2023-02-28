Михеева Варвара Федотова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.?.1897
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1908
Сын: Михеев Алексей Илларионович
Отец ребёнка: Михеев Илларион Егорович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотов первый муж
Смерть
Неизвестно