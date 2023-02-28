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Михеева Варвара Федотова

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1897

Муж: Михеев Илларион Егорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1908

Сын: Михеев Алексей Илларионович

Отец ребёнка: Михеев Илларион Егорович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов первый муж

Смерть
Неизвестно
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