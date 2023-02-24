Михеев Иван Егорович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения07.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1877
Отец: Михеев Егор
Мать: Михеева Агафья Моисеевна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1896
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно