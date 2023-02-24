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Михеев Иван Егорович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

07.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1877

Отец: Михеев Егор

Мать: Михеева Агафья Моисеевна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1896

Жена: Михеева Пелагея Преснякова

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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