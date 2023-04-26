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Михеева Пелагея Преснякова

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

08.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1878

Отец: Пресняков (дворовый) Аверкий Федорович

Мать: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1896

Муж: Михеев Иван Егорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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