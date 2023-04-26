Михеева Пелагея Преснякова
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения08.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1878
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
11.?.1896
Муж: Михеев Иван Егорович
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно