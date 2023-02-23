Пресняков (дворовый) Аверкий Федорович
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.01.1854
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Томбасова Наталья Аверьяновна
Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Пресняков Федор Аверьянович
Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Горшкова Агриппина Преснякова
Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Пресняков Иван Аверьянович
Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1878
Дочь: Михеева Пелагея Преснякова
Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно