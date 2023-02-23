Пресняков (дворовый) Аверкий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пресняков (дворовый) Аверкий Федорович

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Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
24.01.1854

Жена: Преснякова Матрена Константиновна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Томбасова Наталья Аверьяновна

Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Пресняков Федор Аверьянович

Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Горшкова Агриппина Преснякова

Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Пресняков Иван Аверьянович

Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1878

Дочь: Михеева Пелагея Преснякова

Мать ребёнка: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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