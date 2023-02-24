Томбасова Наталья Аверьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомбасова Наталья Аверьяновна

Томбасова Наталья Аверьяновна

avatar

Место рождения

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Пресняков (дворовый) Аверкий Федорович

Мать: Преснякова Матрена Константиновна

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1874

Муж: Евграфов Яков Трофимович

Рождение ребёнка
17.05.1878

Сын: Евграфов (трофимов) Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Евграфов Яков Трофимович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1883

Муж: Томбасов Филипп Евсеевич

Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Томбасов Семен Филиппович

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1891

Сын: Томбасов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Ирина Филипповна

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Сын: Томбасов Степан Филиппович

Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close