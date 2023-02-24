Томбасова Наталья Аверьяновна
Место рожденияДеревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1874
Рождение ребёнка
17.05.1878
Сын: Евграфов (трофимов) Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Евграфов Яков Трофимович
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1883
Рождение ребёнка
21.03.1888
Сын: Томбасов Семен Филиппович
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
23.04.1891
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Ирина Филипповна
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Рождение ребёнка
29.07.1894
Сын: Томбасов Степан Филиппович
Отец ребёнка: Томбасов Филипп Евсеевич
Смерть
Неизвестно