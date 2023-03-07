Евграфов (Трофимов) Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1878
Дата смерти08.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878
Бракосочетание
02.?.1898
Рождение ребёнка
01.10.1900
Дочь: Харитина Федоровна
Мать ребёнка: Шувалова Устинья Севостьянова
Рождение ребёнка
26.02.1902
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Шувалова Устинья Севостьянова
Рождение ребёнка
15.06.1903
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Шувалова Устинья Севостьянова
Смерть
08.08.1903