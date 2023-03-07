Евграфов (Трофимов) Федор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфов (Трофимов) Федор Яковлевич

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

17.05.1878

Дата смерти

08.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1878

Отец: Евграфов Яков Трофимович

Мать: Томбасова Наталья Аверьяновна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.?.1898

Жена: Шувалова Устинья Севостьянова

Рождение ребёнка
01.10.1900

Дочь: Харитина Федоровна

Мать ребёнка: Шувалова Устинья Севостьянова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1902

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Шувалова Устинья Севостьянова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1903

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Шувалова Устинья Севостьянова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
08.08.1903
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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