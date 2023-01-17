(Афонченкова) Феодосья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Афонченкова) Феодосья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Афонченков Григорий Мартынович

Отец ребёнка: Афонченков Мартын Иосифович

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Афонченков Андрей Мартынович

Отец ребёнка: Афонченков Мартын Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Мартыновна

Отец ребёнка: Афонченков Мартын Иосифович

Смерть
Неизвестно
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