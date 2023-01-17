(Афонченкова) Феодосья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Афонченков Григорий Мартынович
Отец ребёнка: Афонченков Мартын Иосифович
Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1904
Сын: Афонченков Андрей Мартынович
Отец ребёнка: Афонченков Мартын Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Мартыновна
Отец ребёнка: Афонченков Мартын Иосифович
Смерть
Неизвестно