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Афонченков Мартын Иосифович

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Место рождения

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Афонченков Иосиф

Мать: не указана

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1897

Сын: Афонченков Григорий Мартынович

Мать ребёнка: Феодосья Павловна

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Афонченков Андрей Мартынович

Мать ребёнка: Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Мартыновна

Мать ребёнка: Феодосья Павловна

Смерть
Неизвестно
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