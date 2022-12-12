Афонченков Мартын Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Афонченков Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1897
Сын: Афонченков Григорий Мартынович
Мать ребёнка: Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Афонченков Андрей Мартынович
Мать ребёнка: Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Мартыновна
Мать ребёнка: Феодосья Павловна
Смерть
Неизвестно