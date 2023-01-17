Афонченков Григорий Мартынович
Место рождения
Дата рождения20.04.1897
Дата смерти15.01.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1897
Отец: Афонченков Мартын Иосифович
Мать: Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Афонченков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Афонченкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Позднякова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Афонченкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
20.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова Евдокия Яковлевна
Смерть
15.01.1985
Похороны
Неизвестно
Крестовское кладбище