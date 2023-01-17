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Афонченков Григорий Мартынович

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Место рождения

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд

Дата рождения

20.04.1897

Дата смерти

15.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1897

Отец: Афонченков Мартын Иосифович

Мать: Феодосья Павловна

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Афонченков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Афонченкова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Позднякова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Афонченкова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
20.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонченкова Евдокия Яковлевна

Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Смерть
15.01.1985
Михайловка, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Похороны
Неизвестно
Крестовское кладбище
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