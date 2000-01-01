Афонченков Андрей Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Афонченков Мартын Иосифович
Мать: Феодосья Павловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Афонченкова Прасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова Прасковья Демьяновна
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова Прасковья Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Нкифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно