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Афонченков Андрей Мартынович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Около 1865 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Афонченков Мартын Иосифович

Мать: Феодосья Павловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Афонченкова Прасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонченкова Прасковья Демьяновна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афонченкова Прасковья Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Нкифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонченкова Прасковья Демьяновна

Смерть
Неизвестно
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