Тымчук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тымчук Михаил
Мать ребёнка: Тымчук Келина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тымчук Семен
Мать ребёнка: Тымчук Келина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тымчук Петр
Мать ребёнка: Тымчук Келина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тымчук Келина
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Тымчук Келина
это дата со слов Тымчука В.В., в пересчете из свидетельства о браке - родился в 1927.
Смерть
Неизвестно