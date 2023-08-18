Тымчук Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тымчук Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тымчук Иван

Мать: Тымчук Келина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тымчук Наталья

Рождение ребёнка
19.07.1947

Дочь: (Тымчук) Маруся

Мать ребёнка: Тымчук Наталья

Рождение ребёнка
04.08.1950

Дочь: Ткаченко (Тымчук) Нина

Мать ребёнка: Тымчук Наталья

Смерть
Неизвестно

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