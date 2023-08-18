Тымчук Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тымчук Иван
Мать: Тымчук Келина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тымчук Наталья
Рождение ребёнка
19.07.1947
Дочь: (Тымчук) Маруся
Мать ребёнка: Тымчук Наталья
Рождение ребёнка
04.08.1950
Дочь: Ткаченко (Тымчук) Нина
Мать ребёнка: Тымчук Наталья
Смерть
Неизвестно