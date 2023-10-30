Тымчук Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти22.04.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1924
Отец: Тымчук Иван
Мать: Тымчук Келина
это дата со слов Тымчука В.В., в пересчете из свидетельства о браке - родился в 1927.
Бракосочетание
15.02.1946
Смерть
22.04.1948
Рождение ребёнка
12.10.1948
Сын: Тымчук Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна