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Тымчук Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

22.04.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Тымчук Иван

Мать: Тымчук Келина

это дата со слов Тымчука В.В., в пересчете из свидетельства о браке - родился в 1927.
Бракосочетание
15.02.1946

Жена: Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна

Шебутинцы, Чернівецька область
Смерть
22.04.1948
Шебутинцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
12.10.1948

Сын: Тымчук Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тымчук (Серотюк) Мария Васильевна

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