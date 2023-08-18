Тымчук Келина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тымчук Михаил
Отец ребёнка: Тымчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тымчук Семен
Отец ребёнка: Тымчук Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тымчук Петр
Отец ребёнка: Тымчук Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тымчук Иван
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Тымчук Иван
это дата со слов Тымчука В.В., в пересчете из свидетельства о браке - родился в 1927.
Смерть
Неизвестно