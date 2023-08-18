Тымчук Келина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тымчук Келина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тымчук Михаил

Отец ребёнка: Тымчук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тымчук Семен

Отец ребёнка: Тымчук Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тымчук Петр

Отец ребёнка: Тымчук Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тымчук Иван

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тымчук Василий Иванович

Отец ребёнка: Тымчук Иван

это дата со слов Тымчука В.В., в пересчете из свидетельства о браке - родился в 1927.
Смерть
Неизвестно

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