Асонов Яков Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Асонов Яков Федорович

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Асонов Федор ЯковлевичНеизвестно г.р.
Мать
Асонова Анастасия ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Асонова Татьяна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Асонов Александр Яковлевич17.10.1910 ст. г.р.
Мамай (Асонова) Антонина Яковлевна11.03.1912 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асонов Федор Яковлевич

Мать: Асонова Анастасия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асонова Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1910 ст.

Сын: Асонов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна

Калуга, город Калуга, Калужская область

Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364

Рождение ребёнка
11.03.1912

Дочь: Мамай (Асонова) Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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