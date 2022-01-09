Асонов Яков Федорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецАсонов Федор ЯковлевичНеизвестно г.р.
МатьАсонова Анастасия ЕгоровнаНеизвестно г.р.
Супруги
Асонова Татьяна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Асонов Александр Яковлевич17.10.1910 ст. г.р.
Мамай (Асонова) Антонина Яковлевна11.03.1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асонов Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1910 ст.
Сын: Асонов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
11.03.1912
Дочь: Мамай (Асонова) Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна
Смерть
Неизвестно