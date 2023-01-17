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Асонов Яков Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асонов Федор Яковлевич

Мать: Асонова Анастасия Егоровна

Рождение ребёнка
17.10.1910 ст.

Сын: Асонов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364
Рождение ребёнка
11.03.1912

Дочь: Мамай Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асонова Татьяна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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