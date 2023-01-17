Асонов Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асонов Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
17.10.1910 ст.
Сын: Асонов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364
Рождение ребёнка
11.03.1912
Дочь: Мамай Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Асонова Татьяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно