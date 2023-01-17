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Асонов Александр Яковлевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

17.10.1910 ст.

Дата смерти

28.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910 ст.

Отец: Асонов Яков Федорович

Мать: Асонова Татьяна Яковлевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364
Крещение
23.10.1910 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364
Бракосочетание
29.11.1936

Жена: Асонова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.09.1937

Дочь: Мамай Лариса Александровна

Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Николаева Нина Александровна

Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.05.1941

Сын: Асонов Борис Александрович

Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1945

Дочь: Васильева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
28.10.1981
Москва, город федерального значения Москва
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