Асонов Александр Яковлевич 17.10.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Асонов Александр Яковлевич

Автор
МК
Комаров М.

мужской, родился 17.10.1910 ст., Калуга, город Калуга, Калужская область

умер 28.10.1981, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Асонов Яков ФедоровичНеизвестно г.р.
Мать
Асонова Татьяна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна12.07.1912 г.р.
Дети
Мамай (Асонова) Лариса Александровна20.09.1937 г.р.
Николаева (Асонова) Нина Александровна20.07.1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910 ст.

Отец: Асонов Яков Федорович

Мать: Асонова Татьяна Яковлевна

Калуга, город Калуга, Калужская область

Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364

Крещение
23.10.1910 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область

Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364

Бракосочетание
29.11.1936

Жена: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.09.1937

Дочь: Мамай (Асонова) Лариса Александровна

Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.07.1939

Дочь: Николаева (Асонова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
08.05.1941

Сын: Асонов Борис Александрович

Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.04.1945

Дочь: Васильева (Асонова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
28.10.1981
Москва, город федерального значения Москва

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