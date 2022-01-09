Асонов Александр Яковлевич
мужской, родился 17.10.1910 ст., Калуга, город Калуга, Калужская область
умер 28.10.1981, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАсонов Яков ФедоровичНеизвестно г.р.
МатьАсонова Татьяна ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна12.07.1912 г.р.
Дети
Мамай (Асонова) Лариса Александровна20.09.1937 г.р.
Николаева (Асонова) Нина Александровна20.07.1939 г.р.Показать еще 2
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Рождение
17.10.1910 ст.
Отец: Асонов Яков Федорович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Крещение
23.10.1910 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
29.11.1936
Рождение ребёнка
20.09.1937
Дочь: Мамай (Асонова) Лариса Александровна
Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1939
Дочь: Николаева (Асонова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1941
Сын: Асонов Борис Александрович
Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1945
Дочь: Васильева (Асонова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Асонова (Степанова) Зинаида Николаевна
Смерть
28.10.1981
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364