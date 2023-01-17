Асонов Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1910 ст.
Дата смерти28.10.1981
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1910 ст.
Отец: Асонов Яков Федорович
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364
Крещение
23.10.1910 ст.
Александро-Невская церковь г. Калуги ГКУ "ГАКО" Ф. 33, оп. 4, д. 540, л. 363об, 364
Бракосочетание
29.11.1936
Рождение ребёнка
20.09.1937
Дочь: Мамай Лариса Александровна
Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
20.07.1939
Дочь: Николаева Нина Александровна
Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
08.05.1941
Сын: Асонов Борис Александрович
Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
21.04.1945
Дочь: Васильева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Асонова Зинаида Николаевна
Смерть
28.10.1981