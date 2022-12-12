Асонова Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асонова Анастасия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Асонов Федор Яковлевич

Васильевское, Лихвинский уезд, Калужская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-Z24N
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асонов Яков Федорович

Отец ребёнка: Асонов Федор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асонов Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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