Асонова Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1895 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Асонов Федор Яковлевич
Васильевское, Лихвинский уезд, Калужская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8966-Z24N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Асонов Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно