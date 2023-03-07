Шаманина (Новикова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина (Новикова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Новиковъ Герасимъ

Мать: Новикова Федосья Борисова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1784

Сын: Шаманинъ Артемий

Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1788

Сын: Шаманинъ Григорей

Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шаманинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шаманинъ Петръ

Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шаманинъ Федоръ

Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманинъ Максимъ

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