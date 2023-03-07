Шаманина (Новикова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Новиковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
20.10.1784
Сын: Шаманинъ Артемий
Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ
Рождение ребёнка
24.01.1788
Сын: Шаманинъ Григорей
Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шаманинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шаманинъ Петръ
Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шаманинъ Федоръ
Отец ребёнка: Шаманинъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаманинъ Максимъ