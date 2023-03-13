Новиковъ Василий
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1748
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Новиковъ Герасимъ
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Чумакъ Катерина
Мать ребёнка: Новикова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Новикова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Марья Иванова
Смерть
1792