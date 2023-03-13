Новиковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиковъ Василий

Новиковъ Василий

avatar

Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1748

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Новиковъ Герасимъ

Мать: Новикова Федосья Борисова

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Синева (новикова) Лукерья Семенова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Чумакъ Катерина

Мать ребёнка: Новикова Марья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Новикова Марья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Марья Иванова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Марья Иванова

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close