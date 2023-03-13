Новикова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Чумакъ Катерина
Отец ребёнка: Новиковъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Новиковъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Новиковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Василий
Смерть
1794