Новикова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Чумакъ Катерина

Отец ребёнка: Новиковъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Новиковъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Новиковъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Василий

Смерть
1794
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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