Новиковъ Герасимъ
Место рожденияГурьевское, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1712
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Новиковъ Михаилъ
Мать: не указана
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Новиковъ Василий
Мать ребёнка: Новикова Федосья Борисова
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Сын: Новиковъ Василий
Мать ребёнка: Новикова Федосья Борисова
Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Шаманина Авдотья
Мать ребёнка: Новикова Федосья Борисова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно