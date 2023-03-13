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Новиковъ Герасимъ

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Место рождения

Гурьевское, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1712

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Новиковъ Михаилъ

Мать: не указана

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Новиковъ Василий

Мать ребёнка: Новикова Федосья Борисова

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Сын: Новиковъ Василий

Мать ребёнка: Новикова Федосья Борисова

Гурьевское, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Шаманина Авдотья

Мать ребёнка: Новикова Федосья Борисова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Федосья Борисова

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