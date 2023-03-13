Шаманинъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Шаманинъ Матвей
Рождение ребёнка
20.10.1784
Сын: Шаманинъ Артемий
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья
Рождение ребёнка
24.01.1788
Сын: Шаманинъ Григорей
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шаманинъ Иванъ
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шаманинъ Петръ
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шаманинъ Федоръ
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаманина Авдотья
Смерть
1819