Шаманинъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманинъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Шаманинъ Матвей

Мать: Шаманина Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
20.10.1784

Сын: Шаманинъ Артемий

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1788

Сын: Шаманинъ Григорей

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шаманинъ Иванъ

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шаманинъ Петръ

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шаманинъ Федоръ

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманина Авдотья

Смерть
1819
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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