Шаманинъ Матвей
Место рожденияПритыкино, Нижегородскаго уезда
Дата рождения1727
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Шаманинъ Иванъ
Мать: не указана
Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ситникова Устинья
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Шаманинъ Максимъ
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1766
Сын: Шаманинъ Степанъ
Мать ребёнка: Шаманина Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно