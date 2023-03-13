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Шаманинъ Матвей

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Место рождения

Притыкино, Нижегородскаго уезда

Дата рождения

1727

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Шаманинъ Иванъ

Мать: не указана

Притыкино, Нижегородскаго уезда
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ситникова Устинья

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шаманинъ Максимъ

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1766

Сын: Шаманинъ Степанъ

Мать ребёнка: Шаманина Авдотья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаманина Авдотья Яковлева

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