Шаманинъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманинъ Степанъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Шаманинъ Матвей

Мать: Шаманина Авдотья Яковлева

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