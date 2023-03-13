Шаманина Авдотья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Авдотья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ситникова Устинья

Отец ребёнка: Шаманинъ Матвей

Рождение ребёнка
1761

Сын: Шаманинъ Максимъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Матвей

Рождение ребёнка
1766

Сын: Шаманинъ Степанъ

Отец ребёнка: Шаманинъ Матвей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманинъ Матвей

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