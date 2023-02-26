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Амвросий Варфоломеев

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Варфоломей Васильев

Мать: Ефросиния Фёдорова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790

Сын: Трофим Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Ананий Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1795

Дочь: Дария Амвросиева

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1797

Сын: Игнатий Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1799

Сын: Тимофей Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1800

Сын: Пётр Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Авдей Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

Рождение ребёнка
1808

Сын: Павел Амвросиев

Мать ребёнка: Мелания Парфенова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1808
Смерть
Неизвестно
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