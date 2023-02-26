Амвросий Варфоломеев
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Варфоломей Васильев
Мать: Ефросиния Фёдорова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1790
Сын: Трофим Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Ананий Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.02.1795
Дочь: Дария Амвросиева
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.01.1797
Сын: Игнатий Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1799
Сын: Тимофей Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1800
Сын: Пётр Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Авдей Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Павел Амвросиев
Мать ребёнка: Мелания Парфенова
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1808
Смерть
Неизвестно