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Ананий Амвросиев

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Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1793

Дата смерти

25.09.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Амвросий Варфоломеев

Мать: Мелания Парфенова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1808

Жена: Варвара

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Рождение ребёнка
1812

Сын: Нестор Ананиев

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисия Ананьева

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Рождение ребёнка
04.02.1821

Дочь: Агафия Ананьева

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1824

Дочь: Устина Ананьева

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Малашенкова Ефросинья Ананьева

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Ананиева

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Рождение ребёнка
04.10.1831

Дочь: Пелагея Ананьина

Мать ребёнка: Ксения Демидова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
25.09.1835
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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