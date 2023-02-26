Ананий Амвросиев
Место рожденияд.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1793
Дата смерти25.09.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1793
Отец: Амвросий Варфоломеев
Мать: Мелания Парфенова
д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1808
Жена: Варвара
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
С 1808
Рождение ребёнка
1812
Сын: Нестор Ананиев
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисия Ананьева
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Рождение ребёнка
04.02.1821
Дочь: Агафия Ананьева
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Рождение ребёнка
26.09.1824
Дочь: Устина Ананьева
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Малашенкова Ефросинья Ананьева
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Ананиева
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Рождение ребёнка
04.10.1831
Дочь: Пелагея Ананьина
Мать ребёнка: Ксения Демидова
Смерть
25.09.1835
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище