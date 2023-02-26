Ксения Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Нестор Ананиев
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анисия Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Рождение ребёнка
04.02.1821
Дочь: Агафия Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Рождение ребёнка
26.09.1824
Дочь: Устина Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Малашенкова Ефросинья Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Ананиева
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Рождение ребёнка
04.10.1831
Дочь: Пелагея Ананьина
Отец ребёнка: Ананий Амвросиев
Смерть
Неизвестно