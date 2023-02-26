Ксения Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Демидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Нестор Ананиев

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анисия Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Рождение ребёнка
04.02.1821

Дочь: Агафия Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1824

Дочь: Устина Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Малашенкова Ефросинья Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Ананиева

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Рождение ребёнка
04.10.1831

Дочь: Пелагея Ананьина

Отец ребёнка: Ананий Амвросиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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