Борисов Филипп Петрович
Место рождения
Дата рождения09.11.1898
Дата смерти14.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финогентова (Борисова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороколетова (Борисова) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Валентин Филиппович
Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Борисов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Горелова (Борисова) Любовь Филипповна
Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна
Смерть
14.01.1960
Алтышево, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия