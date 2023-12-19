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Борисов Филипп Петрович

Место рождения

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

09.11.1898

Дата смерти

14.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1898

Отец: Борисов Петр Иванович

Мать: Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финогентова (Борисова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороколетова (Борисова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Валентин Филиппович

Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Борисов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Горелова (Борисова) Любовь Филипповна

Мать ребёнка: Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Смерть
14.01.1960
Алтышево, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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