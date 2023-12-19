Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти16.05.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финогентова (Борисова) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сороколетова (Борисова) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Валентин Филиппович
Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Борисов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Горелова (Борисова) Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович
Смерть
16.05.1962
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия