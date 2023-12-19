Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Филянина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Алатырский посад, Алатырский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1901

Дата смерти

16.05.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Алатырский посад, Алатырский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финогентова (Борисова) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сороколетова (Борисова) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Валентин Филиппович

Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Борисов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Горелова (Борисова) Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Борисов Филипп Петрович

Смерть
16.05.1962
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия

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