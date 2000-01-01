город Алатырский посад, Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Алатырский посад

Алатырский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
209Алатырский посад (Ямская слобода), город. вед.при р. Алатыре.223215761741Церковь православная 1.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд
2Алатырский Посад при реке Алатыре16040414861570

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