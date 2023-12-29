Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Борисова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Борисов Петр Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1898
Отец ребёнка: Борисов Петр Иванович
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно