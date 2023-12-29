Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Борисова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Иванович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Борисов Федор Петрович

Отец ребёнка: Борисов Петр Иванович

Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Борисов Филипп Петрович

Отец ребёнка: Борисов Петр Иванович

Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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