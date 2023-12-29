Борисов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Борисова Марфа Петровна
Мать ребёнка: Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна
Рождение ребёнка
09.11.1898
Мать ребёнка: Борисова (Софвина) Елена (Ольга) Михайловна
Чуварлеи, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно