(Кавос) Камилла Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Камилла Николаевна
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бенуа Александр Николаевич
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бенуа Юлий (Иша)
Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич
Смерть
Неизвестно