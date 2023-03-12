(Кавос) Камилла Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Кавос) Камилла Альбертовна

(Кавос) Камилла Альбертовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1848

Муж: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Камилла Николаевна

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Бенуа Альберт Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бенуа Леонтий Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бенуа Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Бенуа Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бенуа Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бенуа Юлий (Иша)

Отец ребёнка: Бенуа Николай Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close