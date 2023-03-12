(Бенуа) Камилла Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Бенуа Николай Леонтьевич
Мать: Камилла Альбертовна
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Елена (Helen Mary)
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Эдвардс Джон (John Matthew)
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Камилла Матвеевна
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эдвардс Мэтью
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эдвардс Юлий
Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич
Смерть
1933