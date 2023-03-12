(Бенуа) Камилла Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бенуа) Камилла Николаевна

(Бенуа) Камилла Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Бенуа Николай Леонтьевич

Мать: Камилла Альбертовна

Бракосочетание
1875

Муж: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Елена (Helen Mary)

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Эдвардс Джон (John Matthew)

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Камилла Матвеевна

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдвардс Мэтью

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдвардс Юлий

Отец ребёнка: Эдвардс Матвей Яковлевич

Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close