(Бенуа) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Бенуа Николай Леонтьевич
Мать: Камилла Альбертовна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Лансере Евгений Евгеньевич
Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лансере Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: София
Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Зеленкова Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солнцева Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович
Смерть
1933