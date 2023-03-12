(Бенуа) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бенуа) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бенуа Николай Леонтьевич

Мать: Камилла Альбертовна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Лансере Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Лансере Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: София

Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Зеленкова Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнцева Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Лансере Евгений Александрович

Смерть
1933
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